Piloto alegretense no pódio da Copa das Nações em Rivera

O fim de semana marcou a estreia oficial do piloto alegretense Oswaldo Guerra #277, na tradicional categoria Turismo 1.4 Copa das Nações.

A prova repleta de emoções realizada no Autódromo Eduardo P. Cabrera, em Rivera, no Uruguai, será inesquecível para o piloto. Oswaldo fez sua primeira participação completa na categoria e já conquistou seu primeiro troféu, mostrando que tem muito potencial para crescer no grid.

A Turismo 1.4 é conhecida por seus carros de preparação padronizada, com motores 1.4 aspirados, o que nivela a parte técnica e valoriza a pilotagem. As corridas são intensas, com disputas apertadas e margem mínima para erros — um verdadeiro teste para qualquer piloto, ainda mais para quem está começando.

Em Rivera não foi diferente, na sexta-feira de treinos foi um verdadeiro desafio. Problemas mecânicos impediram a equipe de completar mais do que 7 voltas ao longo de todo o dia, comprometendo o acerto do carro e o reconhecimento da pista.

Como se não bastasse, no treino classificatório, o piloto alegretense teve o óculos completamente embaçado, dificultando a visão e fazendo com que ele não percebesse a bandeirada final, perdendo 5 minutos cruciais do tempo de classificação.

Com apenas duas voltas rápidas disponíveis, Guerra mostrou frieza e concentração para garantir um excelente tempo e largou em 4º lugar na categoria Super. O piloto superou as adversidades logo na sua primeira qualificação oficial.

No domingo (22), a corrida seguiu no mesmo ritmo de superação. Já nas primeiras voltas, o carro #277 sofreu com cortes intermitentes no motor, causados por falhas na bomba elétrica de combustível. A perda de potência comprometeu o desempenho, mas não a determinação do piloto.

Com uma tocada segura e inteligente, Oswaldo conseguiu levar o carro até o final da prova, cruzando a linha de chegada em 5º lugar na categoria Super, conquistando seu primeiro troféu na Turismo 1.4 logo em sua estreia — um feito importante para um novato enfrentando pilotos mais experientes.

A etapa de Rivera serviu como batismo de fogo para o piloto gaúcho, que agora se prepara para as próximas corridas com mais confiança, aprendizado e foco em evoluir ainda mais dentro da categoria.

ele agradece aos apoiadores ABCarbon, Compensei, Rede Lima, Aero Agrícola do Alegrete, ProdutivAgro e as pessoas que torcem e incentivam.