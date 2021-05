Piloto alegretense vence arrancada em Tarumã com recorde na categoria

Compartilhe















No domingo (23) o Autódromo Internacional de Tarumã, em Viamão, foi sede da atrasada rodada final do Campeonato Gaúcho de Arrancada de 2020.

A etapa que deveria ter sido realizada no ano passado, mas a pandemia de Covid-19 acabou adiada por diversas vezes ao longo dos últimos meses. De forma paralela, foi disputada também a etapa decisiva da Copa Sul e Desafio 2020.

Sem a presença do público devido às regras do distanciamento controlado, o evento foi um sucesso com transmissão ao vivo na página Cia de Eventu’s no Facebook.

Alegrete foi mais uma vez bem representado em Tarumã. A equipe da Garagem Motors deu um verdadeiro show. Destaque para o piloto Bruno Jardim com o Gol #46, conquistou o 1° Lugar na DT-A e de quebra o recorde com o 1º Lugar na DT-A Light.

Jardim bateu o recorde da categoria por duas vezes em tarumã. Na primeira arrancada o piloto de Alegrete atingiu 176 km/h e na segunda volta cronometrou 177 km. O recorde foi homologado e a coordenação do evento entregou um certificado ao piloto, além da premiação.

Alegrete ainda foi ao pódio com o piloto Pablo Santos Gol #77, vice-campeão na categoria pneu pequeno e o piloto Bernardo Garcês com o Gol #33, foi o 2º na categoria 8s.

O evento marcou o final do campeonato gaúcho 2020, Copa Sul e Desafio 2020, além de largada do ano 2021, com a realização da 1ª etapa.

Fotos: reprodução