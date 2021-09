Piloto alegretense vence etapa do Campeonato Gaúcho de Arrancadas

Share on Email

Nos dias 4 e 5, o Autódromo Internacional Dr. Nelson Barro em Guaporé recebeu a 3ª etapa do Campeonato Gaúcho, Copa Sul e Desafio de Arrancadas 2021.

Com cronometragem da Cia de Eventu’s, e ainda sem presença do público por conta da pandemia, Guaporé recebeu mais 65 pilotos que aceleraram em mais uma etapa válida pelo gaúcho.

Destaque para o piloto alegretense Bruno Moraes Jardim, que disputou a etapa em duas categorias e trouxe para Alegrete dois troféus de campeão e a manutenção do recorde na categoria DT-A Light.

Bruno Jardim manteve o recorde

O gol branco #46 do piloto alegretense teve uma boa performance em Guaporé. Bruno venceu na DT-A Light, onde é o atual recordista e venceu também na DT-A. “Gratidão a todos que fazem parte desse resultado, seguimos fortes em busca de mais”, destacou Jardim.

Bruno Jardim na pista

Nesta etapa o piloto de Alegrete finalizou a Dianteira Turbo A Light com 7,051 e seu recorde obtido na 1ª etapa do campeonato em 2020 é de 6,855 atingindo 176 km/h.

Com mais de 1000cv, o Gol #44 do alegretense é um dos favoritos ao campeonato deste ano. A 4ª etapa acontece nos dias 2 e 3 de outubro também em Guaporé. Já a 5ª e última etapa será em novembro na cidade de Santa Cruz do Sul.

Gol #46 é um dos favoritos no Gaúcho

Fotos: reprodução