Piloto alegretense vence o King Of Street em Santo Ângelo

O piloto alegretense Pablo Santos venceu na categoria Slick e depois correu entre os campeões, da aspirado radial e turbo radial. Numa performance avassaladora, o piloto Bruno arrematou o melhor tempo no King of Street Desafio radiais e slicks e trouxe para Alegrete o prêmio de Rei da Pista.

“Só tenho a agradecer a equipe. Todos juntos, torcendo e trabalhando. Na segunda passada tivemos problemas no câmbio que estava nos tirando da prova, mas os guri não são de algodão. Bolinha saltou e já tirou a caixa com o Bruninho e todos ajudaram”, descreveu P. Santos.

A equipe não havia levado macaco hidráulico e a turma levantou o carro no braço para colocar no cavalete. “Essa prova me mostrou muita coisa, principalmente a maturidade da equipe”, comentou o campeão. Pablo conta que após a vitória na slick, a equipe sugeriu carregar o carro e retornar para Alegrete, a pista estava difícil para o gol #77PP, andar no trilho.

“O carro estava bom. Acabei saindo de pista mais de duas vezes. Fui em direção ao muro e consegui levar o carro para pista de novo. Não podia ficar com essa dúvida de não tentar. Decidi andar na grande final. Foi a largada mais tensa da minha vida. Mas consegui passar os 201m e vencer o Rei da Pista e voltar com o carro intacto” descreveu o piloto.

Campeão em Santo Ângelo, Pablo Santos já garantiu presença na 2ª edição do King of Street Desafio. A equipe Garagem Motors já se prepara para os próximos eventos. Em dezembro, a equipe aterrissa no Velo Park, para acelerar com os melhores do Brasil. Um rol de empresas apoiam a equipe: Mercearia 88, Garagem Motors, Marmota, A Granel Produtos Naturais, Lavagem São Jorge, Sucatão do Alemão e MD Estética.