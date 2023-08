Piloto de Alegrete bate dois recordes na etapa do Gaúcho de Arrancadas em Tarumã

Nos dias 5 e 6 foi realizada a 3ª etapa do Campeonato Gaúcho de Arrancadas 2023. Centenas de pilotos estiveram na cidade de Viamão no Autódromo Internacional de Tarumã, disputando as diversas categorias da competição.

O piloto Bruno Jardim se destacou mais uma vez e segue líder do campeonato em sua categoria. Nesta etapa Jardim andou em dois carros e disputou 4 categorias. “No sábado tive uns quantos problemas no DT-A até achei que não ia conseguir andar. Mas com o empenho da equipe Columbia e amigos que trabalharam duro no carro até conseguirmos achar e resolver os problemas de pressão de turbo que estava faltando, conseguimos”, comemorou o piloto de Alegrete.

E não é para menos, ele faturou o título na DT-A, DT-A light (recorde) e STL (recorde). Na Standart foi o terceiro melhor da etapa. “Consegui classificação no sábado andando com apenas 0,8kg de pressão de turbo. No domingo já conseguimos enfiar 1,6 kg de pressão, quando consegui virar 7.0 de pista. Com esse tempo e reações baixas consegui ganhar no mata-mata”, explica.

Bruno Jardim acelerou o Gol STL bordô e bateu 3 vezes o recorde da categoria a cada puxada, era uma evolução. No domingo numa puxada classificatória acabou abrindo o capô no final da reta destruindo o pára-brisa, capo e o teto do STL.

“Nós não desistimos. Ajeitamos tudo no menor tempo possível e na próxima puxada consegui o recorde”, descreve o representante de Alegrete. Bruno Jardim ainda andou na ST que é uma categoria mais forte que a STL e conseguiu ficar entre os 3 mais rápidos da categoria.

Líder absoluto do campeonato, Bruno é recordista agora da STL e na DT-A light, com o carro mais rápido da categoria em três etapas já realizadas do Campeonato Gaúcho de Arrancadas 2023.

Fotos: reprodução