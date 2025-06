Piloto de Alegrete bate recorde e lidera campeonato gaúcho de arrancada em Tarumã

As provas foram realizadas nos dias 7 e 8 de junho no Autódromo Internacional de Tarumã no município de Viamão.

Depois de ter vencido a 1ª etapa em Guaporé quando finalizou com média de 8.350 agora ele bateu o recorde do Gaúcho. Em Tarumã o piloto do Gol Bordô #322 acelerou forte e de 8.311 foi para os mata-mata e cravou 8.172 na categoria STL – Standard Light.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Bruno integra a equipe Columbia e destaca que essa é uma das categorias que exige mais pilotagem, e uma preparação mais limitada, considerada a mais difícil da competição. “Estou bem colocado no campeonato e com chances de trazer esse campeonato novamente para Alegrete”, pontuou Jardim.

Com as duas etapas do campeonato realizadas, Bruno Jardim soma 92 pontos na classificação geral. O segundo colocado tem 78 pontos, piloto Gabriel Machry Santos. De acordo com o calendário de arrancada, no mês de agosto a cidade Guaporé recebe novamente a competição, com a 3ª etapa do Campeonato Gaúcho 2025.

