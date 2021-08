Piloto de Alegrete é campeão brasileiro de acrobacias e equipe dá show no Paraná

A equipe alegretense deu um verdadeiro show na oitava edição do Campeonato Brasileiro de Acrobacia Aérea. O evento realizado entre os dias 19 e 22, no Aeroparque Aldeia da Serra no Paraná, faz parte da competição realizada anualmente pelo Comitê Brasileiro de Acrobacia e Competições Aéreas (CBA).

Competidores deram um show no Aeroparque

Contando com 42 pilotos inscritos, a maior edição da história do CBA, que comemorouý os dez anos da fundação do Comitê, teve também a maior equipe de pilotos de Alegrete.

Edição bateu recorde de pilotos

Os 42 pilotos competidores deste ano se dividiram em 5 categorias de diferentes graus de dificuldade, começando pela Básica (Primary) e evoluindo até a Ilimitada (Unlimited).

Alegrete teve boa representatividade no brasileiro

Todas as 5 categorias tiveram baterias de voos, em que os competidores mostraram aos juízes suas habilidades em cumprir todas as manobras das sequências conhecidas.

A cidade de Alegrete foi bem representada por seis pilotos. Na categoria Sportsman, o piloto alegretense foi o campeão. Oswaldo assegurou o título brasileiro na disputa com oito pilotos e finalizou com a nota 84.361. Além do título na Sportsman, ele subiu ao pódio em terceiro na Freestyle com a nota 85.623. O campeão na Freestyle foi Faco Pancieri (89.452).

Sportsman Oswaldo Guerra

Decathlon (amarelo) do alegretense foi um dos destaques na competição

Na categoria Intermediate, o alegretense Camilo Freitas finalizou na terceira posição com nota final de 74.093. O campeão foi o piloto Faco Pancieri (78.658).

Na categoria Intermediate Camilo Freitas foi o 3º

Pela categoria Primary mais quatro alegretenses brilharam. O piloto Pedro Souto foi o 3º colocado com 84,174. Já Luis Ereno terminou em quinto (82.746).

Na Primary Pedro Souto 3º colocado

Os pilotos Sérgio Dorneles (75.696) foi o 12º e Bruno Fonseca (59.889), finalizou em 16º. A categoria Primary teve como campeão um piloto de apenas 18 anos, Lucas Yancovitz (86.653), considerado um dos destaques do campeonato.

Para o piloto Oswaldo Guerra foi uma das melhores participações da equipe alegretense. “Muito boa nossa participação. Todos deram o máximo, é uma competição de nível técnico alto e valeu o esforço de todos da nossa equipe”, comentou o campeão brasileiro de 2021.

