Piloto de Alegrete é Top5 em etapa do Campeonato de Turismo em Guaporé

O piloto alegretense Oswaldo Guerra subiu ao pódio na Turismo 1.4 RS Super em Guaporé.

A etapa realizada no último fim de semana foi de emoções no Autódromo Internacional de Guaporé, palco de mais uma etapa do campeonato Turismo 1.4 RS, categoria Super.

Guerra garantiu dois importantes pódios com o Celta #277. O piloto conquistou dois quinto lugares nas duas corridas disputadas, trazendo para casa dois troféus e consolidando de vez um desempenho consistente, apesar dos desafios.

Após um qualifying razoável, Guerra largou na 31ª posição no geral. Mesmo assim, demonstrou garra e habilidade ao longo das provas, protagonizando boas disputas e conseguindo manter um ritmo competitivo, o que foi fundamental para alcançar o 5º lugar em ambas as corridas.

O fim de semana, no entanto, não foi isento de contratempos. A equipe enfrentou alguns problemas mecânicos que limitaram o tempo de pista nos treinos, o que poderia ter comprometido o acerto do carro. Ainda assim, o time soube reagir, e o piloto conseguiu escapar de incidentes comuns em corridas movimentadas, concluindo as baterias com segurança e performance.

O alegretense fez questão de agradecer aos patrocinadores ABCarbon, Compensei, Rede Lima, Aero Agrícola do Alegrete e ProdutivAgro pelo suporte essencial ao projeto. Destacou também o trabalho incansável da equipe Lelecos Racing e a confiança do coach Ike Ramos ao longo do fim de semana.

Os boxes da equipe receberam ainda a visita especial de Rita Ferrão, presidente da ABCarbon, empresa que atua na compensação de carbono — um compromisso importante para tornar o automobilismo cada vez mais sustentável, equilibrando as emissões geradas pelas competições.

“Foi um final de semana de muito aprendizado e superação. Ficamos felizes por subir ao pódio duas vezes e levar esses troféus para casa. Agradeço a todos que acreditam no nosso trabalho”, declarou o piloto alegretense ao final da prova.

Fotos: Lelecos Racing