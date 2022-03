Piloto de Alegrete vence em Guaporé, na abertura do Gaúcho de Arrancada

Share on Email

Atual campeão gaúcho, Bruno Jardim largou de pé direito na temporada 2022 de Arrancada.

Piloto acelerou forte em Guaporé

O tradicional Autódromo de Guaporé foi palco para a etapa de abertura do Campeonato Gaúcho de Arrancada no último domingo (6), quando mais de 50 carros aceleraram nos 201 metros de pista válidos para o evento, que contou com quatro baterias classificatórias.

Gol#46 brilhou na pista

Bruno Jardim venceu na DTA e DTA L, logo na primeira etapa e já se credencia como favorito em 2022, com o Gol#46. “Etapa concluída com sucesso. Meu muito obrigado a todos que torcem por nós”, destacou o piloto da equipe Garagem Motors.

Piloto de Alegrete fez uma prova a beira da perfeição e foi o melhor em Guaporé

A 1ª etapa do Campeonato Gaúcho de Arrancada, teve direção da MB Eventos, de Espumoso.

Além do piloto de Alegrete, a etapa teve vencedores em outras categorias: Walter Zanella Júnior (ST), Márcio Locatelli (STT), Cléber Cemim (DTC), Matheus de Paula (DO), Moisés Bortolan (TO e TS), Vaniel Marin (DTB), João Settin (TTA e TST), Evanir Fortunato (DS), , Ildo Lucca (STL), Élton Ripe (FLT), Bruno Gonçalves (FLD), Fábio Casagranda (DST), Gabriel Lovato (TTB) e Rogério Alves dos Santos (TST L).

A segunda etapa do Gaúcho de Arrancada será disputada no dia 24 de abril, também em Guaporé. Etapa esta que Bruno Jardim já confirmou presença.

Jardim contou com a trabalho da equipe

Fotos: Jefferson Dornelles e Byron Soares