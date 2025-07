Pilotos de Alegrete participam do São Pedro em Trilha

No último fim de semana, dias 12 e 13, aconteceu na cidade de São Pedro do Sul a 11ª edição do Passeio São Pedro em Trilha, reunindo cerca de 300 motos no evento que a cada ano cresce mais.

A cidade de Alegrete foi representada pelos Parceiros da Trilha, uma fusão de grupos de trilheiros, reunindo antigos e novos pilotos. A turma conclui o passeio com êxito depois de muitos obstáculos num percurso de tirar o fôlego.

“Foi um verdadeiro trilhão de motos, adrenalina e amizade”, destacou o piloto Dailson Severo, um dos representantes de Alegrete.

O São Pedro em Trilha teve largada no Rincão dos Diesel, e teve aproximadamente 65 quilômetros de trilhas pelo interior do município, percorridas em diferentes terrenos. O evento foi uma organização do Grupo Trilha & Cia.