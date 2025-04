Pilotos de Alegrete participam de treinamento de velocross com o instrutor Maycon Rotta

De Alegrete, os pilotos Lorenzo Power Monego e Preto Refatti, participaram ativamente do treinamento, um curso de pilotagem ministrado pelo professor Maycon Rotta. O instrutor da cidade de Chuí, já ajudou muitos pilotos do Rio Grande do Sul e Uruguai a pilotar mais rápidos nas pistas. Rotta passou instruções aos pilotos para que pilotem de modo seguro e correto para evitar lesões e conquistar seus objetivos mais rapidamente. Ajustes nas pilotagem de forma a contribuir com um melhor desempenho de cada competidor.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

“Os pilotos, como seres individualizados que são, tem diferentes formas de pilotar, estilos, vícios, níveis e, principalmente, processos de aprendizagem. Saber reconhecer qual a necessidade de cada um e aplicar a técnica correta para que aquele piloto alcance os resultados desejados é a grande sacada desta profissão. É preciso ter um olhar clínico para identificar os vícios e suas origens e traçar uma estratégia e um cronograma de ensino individualizado, que atenda às necessidades de cada um”, explicou Maycon.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Além dos alegretenses, mais três pilotos participaram do curso. João Pedro de Lima e Silva da cidade Canguçu, Kauan do Sacramento de Rio Grande e Luis Felipe Gomes do município de Itaqui. Esses cinco pilotos estão disputando o Campeonsto Velocross Gaúcho e Brasileiro 2025, e todos estão entre os três primeiros nas suas respectivas categorias.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

“Foi um final de semana de bastante barulho e treino”, destacou Lorenzo. Já Preto Refatti, enfatizou a importância do curso. “Foi bastante proveitoso. Serviu para corrigir os erros e acelerar mais forte”, disse o piloto.

Fotos: reprodução (pilotos)