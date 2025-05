Pilotos de Alegrete vão acelerar no Campeonato Gaúcho de Velocross em Ciríaco 

Os motores voltam a roncar em Ciríaco, no norte do Rio Grande do Sul, com a realização da 2ª Etapa do ampeonato Sportbay Gaúcho de Velocross, nos dias 24 e 25 de maio.

O município, que tradicionalmente recebe o campeonato e em 2024 já havia sido palco de uma etapa histórica unindo o Campeonato Gaúcho e o Campeonato Brasileiro, reunindo 268 pilotos de todas as regiões do estado e do Brasil, desta vez recebe também a tradicional Copa Norte, que se integra à programação da etapa estadual.

Alegrete terá representantes nesta importante prova do calendário de velocross 2025. Os pilotos Veldon Lucas Batistela, Rubinho, Eduardo Sari, Leandro Sari e Lorenzo Power Mônego estão inscritos e entram na pista já neste sábado (24).

Com 25 anos de trajetória, a Copa Norte é considerada uma das mais antigas e respeitadas copas do Velocross no Rio Grande do Sul, reconhecida por revelar talentos e ser uma verdadeira escola para pilotos que hoje brilham nos campeonatos gaúchos e nacionais de motocross e velocross. A junção das competições promete elevar ainda mais o nível do evento e atrair um público apaixonado pela modalidade.

A pista, que já é conhecida pelos competidores, terá novidades. Um novo traçado foi preparado especialmente para esta etapa, com um percurso mais rápido e fluido, resultado da retirada de curvas em “S” no trecho central. A promessa é de ainda mais emoção nas disputas.

Outra novidade, aderida pelo diretor de velocross Jair Costa, é o retorno da categoria VX55 destinada a pilotos com 55 anos completos ou mais, tanto com motocicletas nacionais quanto importadas. A permanência da categoria no campeonato dependerá da adesão de pilotos, sendo necessário um mínimo de seis a sete competidores por etapa e classe. Caso esse número não seja atingido nas próximas etapas, a categoria poderá ser extinta.

A etapa conta com estrutura completa de box com água e iluminação, praça de alimentação e toda a infraestrutura necessária para receber os pilotos e o público com conforto e segurança. A expectativa é reunir aproximadamente 150 pilotos e um público superior a cinco mil pessoas.