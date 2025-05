Pint of Science em Alegrete: confira datas, locais e programação completa

Entre os dias 19 e 21 de maio de 2025, Alegrete será palco do Pint of Science, evento internacional que promove o diálogo entre cientistas e o público em espaços descontraídos como bares e restaurantes. As atividades ocorrerão no Villa Green Burguer e no Tio Bola Cervejas Especiais, com início das palestras às 19h30min e 20h30min, respectivamente.

O evento é gratuito e as inscrições podem ser realizadas pelo link https://bit.ly/PintOfScienceAlegrete2025. Além das palestras, haverá sorteio de brindes e distribuição gratuita de chope aos participantes.

Em 2025, a edição local do Pint of Science propõe também um gesto solidário. Os organizadores convidam o público a contribuir com doações de produtos de higiene e limpeza, alimentos não perecíveis, leite e agasalhos, que serão recolhidos nos dias do evento.

Confira a programação:

Dia 1 – Segunda-feira, 19 de maio

Villa Burguer

19h30min – O que é uma simulação computacional? E como ela pode projetar o futuro do clima? – Rafael Maroneze (Unipampa)

20h30min – Simulação Computacional para a Solução de Problemas – Claudio Schepke (Unipampa)

Tio Bola Cervejas Especiais

19h30min – Argamassa Estabilizada: uma tendência na construção civil – Aldo Leonel Temp (Unipampa)

20h30min – O Segredo do Aço – Cristian Pohl Meinhart (Unipampa)

Dia 2 – Terça-feira, 20 de maio

Villa Burguer

19h30min – Sensoriamento Remoto e Inteligência Artificial na Gestão de Sistemas Integrados de Produção Agropecuária – Cassiane Jrayj de Melo (Unipampa Uruguaiana)

20h30min – O que tem no seu prato? A jornada invisível dos grãos até sua comida – Lanes Jaques (Unipampa)

Tio Bola Cervejas Especiais

19h30min – O Pulo do Gato nos Estudos: Dicas Práticas para Estudar Melhor com Inteligência Artificial – Paulo Silas Severo de Souza (Unipampa)

20h30min – O que o seu streaming tem a ver com compressão de dados? Spoiler: tudo! – Fabio Livi Ramos (Unipampa Bagé)

Dia 3 – Quarta-feira, 21 de maio

Villa Burguer

19h30min – Perfil do Consumidor de Carne Ovina no Município de Alegrete – Tatiana Pfuller Wommer (IFFar)

20h30min – Beef and Beer: Como avaliar a qualidade da carne que você consome – Diego Soares Machado (IFFar)

Tio Bola Cervejas Especiais

19h30min – A revolução dos microchips e sua importância no mundo moderno – Paulo Aguirre (Unipampa)

20h30min – Energia Eólica: tecnologia a favor da sustentabilidade – Felipe Grigoletto (Unipampa)

O Pint of Science busca ampliar o acesso ao conhecimento científico e aproximar a população das pesquisas desenvolvidas nas universidades, utilizando uma linguagem acessível e locais de convívio social como palco para a divulgação da ciência.