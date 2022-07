Piso salarial da enfermagem é tema de audiência pública

Share on Email

Na última quarta-feira (29), o Fórum Democrático de Desenvolvimento Regional promoveu audiência pública sobre o piso salarial da enfermagem.

A atividade foi conduzida pelo coordenador do Fórum Democrático, Ricardo Haesbaert, ocorreu no Espaço da Convergência Deputado Adão Pretto.

A deputada Luciana Genro (PSOL), que preside a Frente Parlamentar em Defesa dos Trabalhadores da Saúde, participou da audiência e destacou a importância do SUS e dos profissionais da Saúde.

A parlamentar disse que a luta da categoria é muito importante e confirmou também o apoio da deputada federal alegretense Fernanda Melchiona (PSOL/RS), que integra a comissão especial que analisará a PEC 11/22, que dispõe sobre o piso nacional da enfermagem e daria garantia jurídica ao projeto de lei do piso, já aprovado pelo Congresso Nacional e que aguarda sanção presidencial.

O deputado federal Dionilso Marcon (PT/RS) parabenizou os profissionais da área pela luta pelo piso. Lembrou que, durante a pandemia, muitos parlamentares aplaudiram os profissionais da enfermagem, mas não se mobilizaram para aprovar uma pauta positiva para a categoria. Ele analisou que, se não houver mobilização em Brasília, as medidas que beneficiam os trabalhadores não serão efetivadas.

O presidente da Federação dos Empregados em Estabelecimentos e Serviços em Saúde no RS, Milton Kempfer, falou dos projetos que tramitam na Câmara Federal e beneficiam os profissionais da área.

Disse que o piso da enfermagem é uma questão de justiça social e que a preocupação do sindicato é que, se for aprovado e sancionado o piso, será necessário pressão para a medida ser cumprida. Avaliou que se não for aprovado um fundo para custear o piso, dificilmente ele sairá do papel.

O conselheiro do Conselho Regional de Enfermagem Antônio Tolla lembrou que a maioria dos profissionais da área precisam fazer dupla jornada de trabalho para conseguir uma remuneração melhor, o que demonstra a importância do piso. Também registrou que foram os profissionais da enfermagem, de forma exclusiva, os responsáveis pela vacinação da população contra a Covid-19.



A presidente do Sindicato dos Enfermeiros do RS, Claudia Franco, também falou da importância da categoria durante a pandemia e que agora o sindicato discute o desmonte do serviço de medicina ocupacional, já que os profissionais da linha de frente que adoecem não têm onde serem atendidos na área hospitalar. Ainda rebateu o discurso de que o piso da enfermagem iria falir os hospitais e defendeu a luta pelas 30 horas semanais de trabalho para a categoria.



Também se manifestaram representantes do Conselho Estadual da Saúde, da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde, da CUT-RS, do Sindisaúde-RS e do Sindisaúde de Pelotas, entre outras entidades.

Foto: Paulo Garcia