Pista de Skate da Zona Leste entra na fase final da obra

Após um ano do início das obras da pista de skate da Zona leste, a estrutura está quase que completa para receber os skatistas. O recurso da Emenda Parlamentar foi destinada pelo ex Deputado Federal Henrique Fontana em parceria com a Prefeitura de Alegrete e através do ativista cultural Paulo Berquó, cerca de R$ 330mil reais para construção da pista.

Há cerca de três semanas, uma visita técnica realizada pelos engenheiros, Lucas e Raul, da Portico Engenharia e da arquiteta, Catiellen Thurow, deram um parecer positivo sobre o andamento da obra. Segundo o informado pelos profissionais, ainda não há uma data precisa para inauguração do espaço, porém, faltam alguns recursos de concretamento no exterior da pista.

Além de proporcionar um local adequado e de mais segurança, a pista foi projetada para os praticantes do skate um espaço específico para que a multiplicação dos praticantes da modalidade possa se desenvolver.

Fotos: reprodução