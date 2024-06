Pista de skate será inaugurada no final da tarde desta sexta-feira

Share on Email

A inauguração da nova pista de skate na zona leste de Alegrete, localizada na Avenida Tiaraju, ocorrerá nesta sexta-feira dia 14 de junho às 17h. A construção da pista é resultado de esforços contínuos e muitas colaborações.

O jornalista Paulo Berquó foi figura-chave na articulação dos recursos junto ao deputado Henrique Fontana, responsável pelo encaminhamento da emenda que viabilizou o projeto. A arquiteta Catiellen Thurow liderou o desenvolvimento com a colaboração da Pórtico Engenharia, que executou a obra. Já a Secretaria de Planejamento da Prefeitura Municipal, representada à época do ínico pelo então secretário Jesse Trindade, também vice-prefeito, também teve um papel fundamental.

Os engenheiros Lucas Moura e Raul Godoy contribuíram com suas expertises, enquanto os skatistas Júnior Alves, Anderson Soares, Luiz Guilherme, Guilherme Genro, Vini Guerra e Vinícius Silveira apoiaram o projeto sempre que necessário.

Durante o evento de inauguração, haverá o sorteio de um shape de skate para os presentes. Além disso, será realizado um concurso de melhor manobra (best trick), com um prêmio de 50 reais via pix.

A nova pista de skate promete ser um espaço importante para os praticantes do esporte na região.