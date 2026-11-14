Pista sobre a Ponte Branca, da BR 290 em Alegrete, passa por manutenção e trânsito está no sistema Pare e Siga

A ponte sobre o rio Ibirapuitã, conhecida como Ponte Branca no km 581 da BR 290 em Alegrete passa por manutenção. Devido a isso o tráfego está no sistema pare e siga.

O trabalho consiste em recuperar a pista de rodagem da principal ponte entre Alegrete e Uruguaiana e Alegrete e Rosário do Sul, da rodovia que liga a capital gaúcha a países do Mercosul e por onde passa grande parte da nossa economia, em direção Porto de Rio Grande ou para o centro do país. Isso faz com que muitos caminhões e outros veículos cruzem pela ponte Branca na 290, o que provoca o desgaste natural da pista de rodagem.

As obras acontecem há três dias e não há previsão de quando serão concluídas. A orientação da PRF é de que mesmo o local estando bem sinalizado, os motoristas estejam bem atentos ao sistema Pare e Siga para evitar qualquer transtorno neste deslocamento.