“Pitiço”, um mestre da guasqueria diz que o ofício está se profissionalizando na cidade

Em uma época em que quase tudo pode ser produzido em série, por máquinas ou impressoras de alta tecnologia, ainda existem ofícios em que a essência continua dependendo exclusivamente das mãos, da paciência e do conhecimento transmitido ao longo do tempo. É justamente nesse espaço onde tradição e habilidade caminham lado a lado que vive a arte da guasqueria, um patrimônio cultural do Rio Grande do Sul que, longe de desaparecer, atravessa um momento de renovação.

A recente mobilização para identificar mestres do couro que possam atuar como instrutores do curso gratuito de guasqueiro em Alegrete reacendeu um debate importante sobre a preservação desse saber secular. Mais do que ensinar a confeccionar peças em couro cru, a iniciativa representa uma oportunidade de garantir que uma das manifestações mais emblemáticas da cultura campeira continue sendo transmitida às novas gerações.

Foi justamente para compreender esse cenário que a reportagem voltou a conversar com Jorge Alberto Ferrão Lopes, conhecido por todos como Pitiço, um dos nomes mais respeitados da guasqueria alegretense. Domador, ginete, ex-capataz, homem do campo e artesão do couro, ele construiu uma trajetória marcada pela reinvenção. Há alguns anos, sua história emocionou leitores ao revelar como aprendeu sozinho o ofício de guasqueiro, transformando uma necessidade de vida em profissão e fazendo do couro cru sua principal matéria-prima.

Passado algum tempo daquela reportagem, Pitiço enxerga um cenário diferente daquele que conheceu quando iniciou na profissão. Para ele, a guasqueria vive uma fase de profissionalização.

“Está se profissionalizando muito”, resume.

A afirmação pode parecer simples, mas traduz uma transformação silenciosa que vem acontecendo no universo dos artesãos do couro. Segundo ele, a figura tradicional daquele homem do campo que fabricava, quase por necessidade, os próprios aperos para a lida campeira tornou-se cada vez mais rara. Em contrapartida, um novo perfil de profissional começa a ocupar esse espaço.

“Hoje em dia sumiu aquele homem do campo que trabalhava com couro. Mas na cidade estão surgindo muitos e trabalhando de forma diferente”, observa.

Essa mudança acompanha também a evolução das ferramentas disponíveis para o ofício. Se antigamente praticamente todas as etapas exigiam enorme esforço físico e muito tempo de execução, hoje equipamentos específicos auxiliam o artesão em diversas fases da produção. Pitiço faz questão, porém, de estabelecer uma diferença importante.

“As máquinas não produzem a peça. Elas apenas adiantam o trabalho.”

Ele explica que atualmente existem equipamentos capazes de sovar o couro, perfurar, cortar tiras e realizar outras operações preparatórias que reduzem significativamente o tempo gasto em tarefas repetitivas. O acabamento, a montagem, os trançados, os detalhes e toda a identidade de cada peça, entretanto, continuam dependendo exclusivamente da habilidade humana.

“Existem máquinas de sovar, de furar, de cortar o couro em tiras, e isso tudo agiliza o trabalho. Mas o restante é puramente manual.”

Essa permanência do trabalho artesanal talvez seja justamente o que mantém a guasqueria tão valorizada. Cada peça carrega marcas que nenhuma linha de produção consegue reproduzir: a precisão dos cortes, a tensão correta dos tentos, o ritmo das mãos e, principalmente, a experiência acumulada durante anos de prática.

A própria história de Pitiço simboliza essa construção. Criado entre cavalos e lidas campeiras, ele dedicou grande parte da vida à doma e às atividades rurais antes de transformar a arte do couro em sua principal profissão. Autodidata, aperfeiçoou técnicas, estudou materiais e passou a confeccionar praticamente tudo o que envolve a montaria tradicional gaúcha, desde rédeas e cabeçadas até rebenques, laços, cintos, bainhas e outros artigos confeccionados exclusivamente em couro cru.

Ao mesmo tempo em que o mercado incorpora novas tecnologias para facilitar parte do processo produtivo, cresce também o interesse de pessoas que vivem no ambiente urbano e enxergam na guasqueria não apenas uma profissão, mas uma forma de preservar identidade cultural, produzir peças exclusivas e até gerar renda. É uma mudança significativa: o ofício deixa de ser exclusivamente ligado à rotina das estâncias para conquistar espaço em oficinas, ateliês e pequenos empreendimentos instalados nas cidades.

Essa transformação reforça ainda mais a importância da iniciativa anunciada em Alegrete para localizar mestres capazes de compartilhar seus conhecimentos em um curso gratuito. Afinal, a guasqueria não se aprende apenas observando ferramentas ou repetindo movimentos. Ela exige convivência, orientação e o olhar atento de quem domina um conhecimento construído ao longo de décadas.

Num mundo em constante aceleração, em que o tempo parece sempre insuficiente, a arte do guasqueiro continua ensinando justamente o contrário: algumas obras não admitem pressa. Podem até contar com máquinas que facilitem determinadas etapas, mas permanecem dependentes daquilo que tecnologia nenhuma consegue substituir — o talento, a sensibilidade e a experiência de quem transforma uma simples tira de couro em uma verdadeira expressão da cultura gaúcha.

É por isso que preservar mestres como Pitiço significa muito mais do que manter um ofício vivo. Significa garantir que parte da memória do pampa continue sendo escrita pelas mãos de quem conhece, respeita e honra uma tradição que atravessa gerações sem perder sua essência.