Pix automático, uma nova praticidade para pagamento

A partir do próximo dia 16 de junho, chega uma nova funcionalidade do sistema de pagamentos instantâneos: o Pix Automático. O anúncio oficial será feito nesta quarta-feira pelo Banco Central.

A modalidade foi pensada para simplificar o pagamento de contas periódicas, como mensalidades escolares, assinaturas, planos de saúde, taxas de condomínio e contas de luz e água, e chega como uma alternativa ao tradicional débito automático e ao boleto bancário.

O que muda?

Ao contrário do Pix Agendado Recorrente, no qual o próprio usuário configura transferências de valores fixos em datas predefinidas, o Pix Automático permite que empresas enviem solicitações de autorização para cobranças automáticas, mesmo em valores variáveis ou com periodicidade flexível.

Com essa funcionalidade, os negócios não precisam mais estabelecer convênios com bancos para ativar a cobrança automática (como acontece com o débito automático). Isso deve beneficiar principalmente empresas de menor porte.

Como vai funcionar?

Para quem paga: o cliente recebe uma solicitação da empresa contratada por meio do aplicativo bancário. Caso aceite, a autorização é registrada e os pagamentos passam a ocorrer automaticamente, nas datas combinadas, sem necessidade de nova confirmação a cada cobrança. O usuário mantém controle total e pode cancelar a autorização quando quiser.

Para empresas: negócios de todos os tamanhos poderão aderir ao Pix Automático, enviando propostas de autorização a seus clientes. Uma vez aceitas, as propostas geram pagamentos que são processados automaticamente, o que pode ajudar a reduzir a inadimplência e garantir mais previsibilidade no fluxo de caixa.

Para bancos e instituições de pagamento: essas instituições deverão integrar o Pix Automático às suas plataformas e garantir que o serviço esteja disponível a seus clientes.

Segurança, taxas e quem pode usar

O Banco Central ressaltou que o Pix Automático seguirá os mesmos padrões de segurança do Pix tradicional, com criptografia, autenticação e rastreamento de transações. Além disso, nenhuma cobrança será feita sem autorização prévia do cliente.

Gratuito para pessoas físicas, o serviço pode ter tarifas para empresas recebedoras, conforme as regras de cada instituição financeira.

Disponível para todos os clientes bancários, o Pix Automático poderá ser usado por qualquer pessoa física como pagadora e por empresas como recebedoras, especialmente aquelas com cobranças regulares.

Implementação e testes

Antes do lançamento ao público, o Banco Central conduziu uma fase de testes entre fevereiro e junho. O objetivo foi assegurar a compatibilidade e a segurança entre os diversos sistemas bancários que vão operar com a nova modalidade.

E as chaves Pix?

Diferente de outras transações via Pix, o Pix Automático não exige o uso de chaves. As transações podem ser realizadas com os dados bancários convencionais, como agência e número da conta do recebedor.