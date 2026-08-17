Placas depredadas expõem impacto do vandalismo sobre a segurança no trânsito

De acordo com o Município, as demais placas que também haviam sido afetadas foram ajustadas e novamente fixadas, garantindo condições adequadas de sinalização no local até que os reparos definitivos sejam realizados.

A situação chama a atenção para os impactos provocados por atos de vandalismo contra equipamentos públicos. Além de gerar custos aos cofres municipais, a depredação de placas de trânsito pode comprometer a orientação de motoristas e pedestres e, consequentemente, aumentar os riscos de acidentes.

A Prefeitura reforça a importância da preservação da sinalização viária e pede a colaboração da comunidade para evitar novos casos e comunicar eventuais atos de vandalismo aos órgãos responsáveis.

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Vandalismo pode configurar crime

A destruição ou deterioração de equipamentos públicos pode configurar crime de dano qualificado. Conforme o artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal, quando o dano é cometido contra patrimônio do Município, a conduta pode resultar em pena de detenção de seis meses a três anos, além de multa.

A sinalização viária integra o patrimônio público e tem função essencial na organização do trânsito e na segurança da população.

O Município reforça que preservar esses equipamentos é uma responsabilidade coletiva. Patrimônio público é patrimônio de toda a comunidade.