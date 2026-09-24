Plano de Mobilidade aponta sobreposição de linhas e sugere novo desenho para o transporte coletivo em Alegrete

A terceira audiência pública do Plano de Mobilidade Urbana, realizada na última terça-feira (22), colocou o transporte coletivo entre os principais temas de debate. Durante a apresentação, foram discutidas propostas para reorganizar as linhas que atendem o município e também a possibilidade de implantação da tarifa zero para os usuários.

De acordo com Daniele Medeiros, arquiteta e urbanista da empresa Líder, responsável pelo estudo do Plano de Mobilidade Urbana, atualmente o município conta com 20 linhas de transporte coletivo. Uma das sugestões apresentadas no estudo é a redução desse número, a partir de uma reorganização dos itinerários.

A proposta considera que algumas linhas atualmente percorrem trechos semelhantes ou se sobrepõem, passando pelos mesmos locais. A ideia é remodelar o sistema para evitar a sobreposição de trajetos e, ao mesmo tempo, garantir que os principais pontos do município continuem sendo atendidos pelo transporte coletivo.

Segundo ela, o estudo propõe nove linhas abrangendo todo o município. A intenção é remodelar os trajetos existentes, preservando alguns itinerários e garantindo o atendimento aos principais pontos de circulação da população.

Outro assunto abordado durante a audiência foi a possibilidade de implantação da tarifa zero no transporte coletivo. A medida permitiria que a população utilizasse o serviço sem o pagamento direto da passagem.

A proposta, no entanto, depende da elaboração de projetos e da definição de soluções por parte do poder público municipal para viabilizar financeiramente e operacionalmente um sistema desse tipo.

A tarifa zero para toda a população foi apresentada como uma possibilidade a ser considerada dentro do novo Plano de Mobilidade Urbana. O transporte coletivo é responsável diariamente pela locomoção da população, e a discussão sobre a gratuidade do serviço poderá integrar as propostas do novo plano.

As sugestões apresentadas ainda fazem parte das discussões do plano e deverão ser avaliadas durante o processo de elaboração do documento, que busca estabelecer diretrizes para a mobilidade urbana do município nos próximos anos.