Plano Municipal de gestão do lixo ainda continua em debate

A Secretaria de Meio Ambiente do Alegrete segue com a fase de audiências públicas para revisão do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. A elaboração da primeira versão do PMGIRS de Alegrete começou em 2012, seguindo todos os movimentos e processos necessários para sua publicação em 2015, através do Decreto Municipal 625/2015.

Seguindo, ainda, a legislação em vigor, que determina a revisão concomitante ao Plano Plurianual, a Prefeitura de Alegrete dá início ao trabalho revisional no ano de 2018 após a publicação do Decreto Municipal 737/2018 que reestrutura a composição do Comitê Executivo do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos do município de Alegrete.

Com a intenção de intensificar os trabalhos e diversificar o posicionamento técnico, em junho de 2021 é publicado o Decreto Municipal 399/2021 que substitui o anterior na reestruturação do Comitê. Ambos os decretos contam com a determinação de participação de integrantes de todas as Secretarias da administração.

Para trazer mais informações técnicas e legais acerca do tema, oportunizando um amplo debate junto aos profissionais do município, a Inspetoria de Alegrete promoverá um bate-papo com a secretária municipal Gabriella Trindade Segabinazi, a Eng. Florestal Gabriela Urbanetto e a Geógrafa Lívia Hahn Durganteno, no dia 20 de julho, no auditório da regional, a partir das 19 horas. Esta iniciativa conta com o apoio da Sociedade de Engenheiros e Arquitetos de Alegrete (SEAA).

A Engenheira Civil Luana Hohemberger, que está à frente da Inspetoria, destaca que temas de interesse dos profissionais serão trazidos ao debate. “Em junho, abordamos o Sistema de Licenciamento on-line do CBM-RS, agora estamos trazendo à pauta a questão da gestão de resíduos. Os profissionais da área da Engenharia têm muito a contribuir para a construção de políticas públicas eficientes e que tragam melhor qualidade de vida aos alegretenses”, reforça.

A palestra será no dia 20 de julho, às 19h, na Inspetoria de Alegrete, na rua General Sampaio, 984/111, Centro.