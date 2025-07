Planos de saúde serão reajustados; veja o percentual aprovado pela ANS

A diretoria da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) limitou em 6,06% o porcentual de reajuste anual que poderá ser aplicado aos planos de saúde de assistência médica individuais e familiares regulamentados para o período de maio deste ano a abril de 2026.

As regras afetarão os contratos de aproximadamente 8,6 milhões de beneficiários, o que representa 16,4% dos 52 milhões de consumidores de planos de assistência médica no Brasil. O índice foi definido pela Diretoria de Normas e Habilitação dos Produtos da ANS e apreciado pelo Ministério da Fazenda, e o reajuste poderá ser aplicado pela operadora no mês de aniversário do contrato, ou seja, no mês da data de contratação do plano.

Para os contratos que aniversariam em maio e junho, a cobrança poderá ser iniciada em julho ou, no máximo, em agosto, retroagindo até o mês de aniversário do contrato. A reportagem do PAT entrou em contato com um empresário do setor e procurou entender quais os impactos reais desse novo percentual para o cliente nos serviços de saúde.

“Trabalhamos com um percentual menor que esse, prezamos sempre pela qualidade do serviço e pelo preço justo a quem faz nossa empresa, os clientes. Vamos manter essa margem, seguimos observando esse mercado que cresce cada dia mais”, completou o empresário de São Francisco de Assis.