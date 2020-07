Compartilhe









Teremos um fim de semana completamente diferente em Alegrete, por conta do lockdown em que todo o comércio vai fechar, inclusive os mercados só reabrindo na próxima segunda- feira, dia 3.

Um serviço que nunca parou durante a pandemia que iniciou em março passado foi o serviço das equipes da Secretaria de Promoção Social com o trabalho dos técnicos dos CRAS, CREAs, Cozinha Comunitária, Conselho Tutelar, Casa de Passagem.

E mesmo agora em que a cidade vai praticamente parar, o Plantão Social da Secretaria vai atender 24h, de acordo com a Secretária Iara Caferatti. -Estamos sempre com equipes em caso de necessidade, para atender pessoas que precisarem serem acolhidas, ir para Casa de Passagem,na Moradia Transitória.

Todos estão trabalhando com os EPIs e cuidados necessários, assegura a Secretária. O número do Plantão Social é 991484037.

As equipes dos CRAS e dos CREAs atendem com restrições e com todos os cuidados, com agendamentos e os casos mais urgentes.

Ela informou que tem recebido muitas denúncias de idosos abandonados que mesmo com filhos vivendo na mesma cidade estão sem assistência. – Sabemos das restrições por conta da pandemia, mas os filhos devem cuidar e, mesmo de longe, dar atendimento ao seus pais.

Vera Soares Pedroso