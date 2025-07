Plantio de frutíferas em torno da Escola Dr. Romário Araújo de Oliveira promove educação ambiental e Sustentabilidade

Share on Email

Plantio de árvores frutíferas em torno da Escola Dr. Romário Araújo de Oliveira promove educação ambiental e Sustentabilidade

A Escola Dr. Romário Araújo de Oliveira está dando um passo importante em direção à sustentabilidade e à valorização do meio ambiente. Sob a coordenação do professor Ms. Vagner Fortes, alunos da turma 211 iniciaram um projeto de plantio de árvores frutíferas no entorno da escola.

Os estudantes Felipe, Hector, Enzo e Miguel estão à frente da ação, que prevê o plantio de aproximadamente 15 mudas. Até o momento, já foram plantadas mudas da espécie João Bolão, uma árvore frutífera nativa que contribui tanto para a alimentação quanto para o reflorestamento.

Plantio de árvores CIEP

O objetivo do projeto vai além da arborização: ele busca promover a educação ambiental, o senso de responsabilidade coletiva e o cuidado com os espaços comuns. “Queremos que os alunos compreendam o valor das árvores frutíferas não só como fonte de alimento, mas também como elementos fundamentais para um ambiente mais saudável”, destaca o professor Vagner.

A ação faz parte de uma série de iniciativas da escola voltadas para o engajamento dos alunos em projetos práticos e sustentáveis. Em breve, outras espécies frutíferas serão plantadas, enriquecendo ainda mais a biodiversidade do local e oferecendo sombra, frutos e aprendizado para toda a comunidade escolar.

O projeto é um exemplo inspirador de como a educação pode transformar atitudes e formar cidadãos conscientes e comprometidos com o futuro do planeta.