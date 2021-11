Plantio de soja aumenta e área semeada pode atingir 85.000 ha no município

A estimativa de plantio na safra 2021/22 é 960.626 ha, com rendimento esperado de 2.426 kg/ha e produção de 2.330.479 t. A área estimada significa um incremento de 15% em relação a cultivada no ano anterior. Os dados foram divulgados pelo Ipan/Emater.

Plantação de soja vai incrementar a economia do município

A cultura em início de semeadura já é realidade em algumas áreas na Fronteira Oeste em desenvolvimento vegetativo. A expectativa é de um aumento de 30% da área plantada em Alegrete comparada a safra passada, destacam alguns produtores.

Além de Alegrete, Manoel Viana terá forte incremento da cultura

Contudo, eles aguardam períodos preferenciais recomendados e diminuição do excesso de umidade nos solos para acelerar a operação. Em Alegrete estima-se que a área plantada atinja 85.000 ha. O período indicado iniciou no dia 11 e deve se estender até 31 de dezembro. Sem números oficiais, estima-se que o município de Alegrete tenha 70 produtores de soja.

Um levantamento feito pelo Irga, revela que a soja em rotação com arroz, deve ter aumento de área em todas as regiões do RS. Entre os técnicos extensionistas entrevistados pela reportagem, todos são unânimes em afirmar que há diferentes razões para a produção da soja estar crescendo na região, sendo um deles o valor do arrendamento de terras, forte atrativo.

Em Alegrete, o produtor Cícero Peres dá um exemplo da potencialização que o plantio de soja oferece para pecuária. Ele que arrenda parte de sua propriedade no Rincão de São Miguel há mais de 6 anos para produção de soja, conta dos benefícios.

Produtor Cícero Peres, falou da importância da ILP

Além de gerar uma receita boa, o produtor salienta que é preciso cuidar do solo de maneira responsável. Cícero adota a integração lavoura/ pecuária com um manejo de pastagens que propicia uma área correta para o plantio de soja do arrendatário.

Alguns produtores já estão se organizando para iniciar a semeadura nesse início do período para a cultura ser plantada em épocas escalonadas, evitando que estiagens previstas pelos modelos de climatologia causem menor impacto.

Na região da Campanha houve áreas com grande infestação de Buva (Conyza spp) devido a não efetividade no manejo, foram realizadas controle com passagens de grades. A semeadura foi iniciada no dia 20, nas áreas com solos mais drenados, seguindo a recomendação da assistência técnica que indica o período até 15 de novembro como preferencial, considerando o desempenho superior em produtividade nas safras anteriores.

Por outro lado, a demanda por glifosato ainda é significativa, havendo uma grande elevação nos preços ao longo do período da entressafra.

Os preços pagos aos agricultores variaram de R$ 158,00 e R$ 163,00/sc de 60 quilos, sendo que a maior ocorrência foi de R$ 158,00/sc. Valor considerado estável em relação a semana anterior.

Com uma possível elevação de produtividade, de 3.542 quilos para 3.590 quilos por hectare, a produção nacional deve atingir 142,24 milhões de toneladas, 3,7% maior que o recorde de 137,19 milhões obtido neste ano.





produtor Cícero Peres

Fotos: reprodução