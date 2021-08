Plataformas de streaming, a nova bilionária indústria do entretenimento

E para isso, nada melhor do que maratonar uma nova série, assistir a um bom filme e acompanhar os melhores reality shows. As plataformas de streaming – serviços que possibilitam a transmissão de conteúdos via internet, sem a necessidade de o usuário fazer download – oportunizam acesso a milhares de produções audiovisuais

Nos últimos anos, percebe-se um aumento significativo no número de pessoas que assinam plataformas de streaming. Segundo o relatório da MPA (Motion Pictures Association), houve um aumento de 26% na assinatura de plataformas, o que corresponde a 232 milhões de novas contas. O total de assinaturas globais chegou a 1,1 bilhão em 2020, evidenciando um aumento na receita de 34%, com arrecadação de US$ 14,3 bilhões. As plataformas já têm o dobro de assinantes da TV a cabo.

A fim de conquistar o público consumidor, muitas plataformas começaram a fazer investimentos e movimentações. A WarnerMedia e o Discovery, por exemplo, anunciaram uma fusão, que ainda não foi concluída, mas que poderá dar origem à segunda maior empresa de mídia do mundo. Também, quem se mexeu foi o HBO Max e a Amazon. O primeiro chegou no Brasil faz pouco tempo e já apresenta um catálogo com mais de 15 mil horas de conteúdo. Já a segunda confirmou aquisição do estúdio de cinema MGM por US$ 8,45 bilhões. No entanto, até o momento, nenhuma das plataformas consegue bater de frente com a Netflix.

Apesar de ter apresentado queda no crescimento no número de usuários no primeiro trimestre, a plataforma segue no topo do ranking, com mais de 200 milhões de usuários. A Netflix atribuiu à pandemia a forte expansão de sua base de assinantes, principalmente no ano passado quando teve no primeiro trimestre conquista de 15,8 milhões de novos assinantes. Em razão da flexibilização das normas sanitárias, as pessoas pararam de ficar tanto tempo em casa, o que vem influenciando nos resultados de 2021. Mas, mesmo assim, observa-se que a Netflix continua sendo a plataforma de streaming mais poderosa do mundo, pioneira no mercado e com maior número de assinantes.

Por: João Baptista Favero Marques