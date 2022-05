PM de folga morre após ser baleado durante briga em Ciríaco

Um policial militar (PM) que estava de folga e fazia a segurança de uma propriedade rural em Ciríaco, no Norte do estado, morreu no sábado (21) após ser baleado durante uma briga no local. Ele foi identificado pela Brigada Militar (BM) como Viniciu Reinaldo Albrecht, de 37 anos.

De acordo com a BM, a propriedade onde houve a briga fica em Cruzaltinha, área rural de Ciríaco. Albrecht foi baleado na região do peito por um homem e morreu. O homem também foi baleado, levado por pessoas que estavam no local para o Hospital São Vicente de Pauta, em Passo Fundo, onde passou por cirurgia e não corre risco de morrer.

A Polícia Civil trabalha para descobrir o motivo da briga. Além disso, vai avaliar se as armas estão regularizadas.

Natural de Jacutinga, Albrecht era soldado da BM desde 2009. De acordo com a BM, trabalhou durante toda a carreira nos municípios de Tapejara e Santa Cecília do Sul. Era casado e tinha dois filhos.

O velório ocorre na capela trindade da Funerária São Cristóvão, em Tapejara, desde às 6h deste domingo (22). O enterro está previsto para ocorrer a partir 14h no Cemitério Municipal João Rombaldi.