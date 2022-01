PM é executado a tiros em Porto Alegre, diz polícia￼

Um policial militar (PM) que está afastado da função foi executado a tiros durante a manhã deste sábado (29) em Porto Alegre. Ele foi identificado pela Polícia Civil como Carlos Gabriel Dahmer Gnoatto, de 31 anos.

De acordo com a Brigada Militar (BM), o crime aconteceu por volta das 11h na esquina das ruas Jacuí e Jaguari, no bairro Cristal. Gnoatto foi encontrado morto dentro de um carro, no banco do motorista. Ele teria sido morto com pelo menos três tiros no rosto.

A Polícia Civil suspeita que o caso se trata de uma execução. A suspeita é que pelo menos duas pessoas teriam participação no assassinato. Testemunhas contaram terem visto uma delas saindo do veículo após os tiros. O trabalho da investigação está foca na identificação desses suspeitos.

O 1° Batalhão de Polícia Militar (1° BPM) divulgou uma nota a respeito do caso:

“A Brigada Militar por meio do 1° Batalhão de Polícia Militar (1° BPM), esclarece que o policial militar, morto na manhã deste sábado 29 de janeiro de 2022, possuía cinco anos de serviço, estava afastado de suas funções devido a dependência química e já havia sido prescrita a sua internação. A Brigada Militar está colaborando com a Polícia Civil nas investigações do homicídio.”