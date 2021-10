O escritório PMS Contabilidade através dos seus profissionais informa a comunidade alegretense que está participando da 79ª Exposição Agropecuária de Alegrete que acontece até o próximo domingo (10 de outubro).

PMS Contabilidade presente na 79ª Expofeira de Alegrete



Com a tecnologia tomando conta de tudo, envolvendo informações e tendo grande aplicabilidade do sistema de informação na contabilidade, é imprescindível que o empresário e/ou produtor rural, esteja por dentro de tudo no que refere-se ao assunto e, desta forma possa criar projetos e investir no seu negócio de forma consciente, planejada e segura.

Durante a 79ª Expofeira, os profissionais contábeis estarão abordando os seguintes temas:



ELISÃO FISCAL

A economia financeira utilizando o correto enquadramento tributário.



PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO

Conjunto de sistemas legais que visam diminuir o pagamento de tributos.



SIMPLES NACIONAL – LUCRO PRESUMIDO

Será que é o melhor regime tributário a ser adotado?

PRODUTOR RURAL

A atividade AGROPECUÁRIA é fonte de créditos tributários diminuindo, assim, o impacto dos impostos sob sua produção.

PMS CONTABILIDADE

Conhecimento – Experiência – Atualização

Endereço: Barão do Amazonas, 339 – Centro

Telefone: 3421 1434

Aline Menezes