PMs salvam bebê de um mês na Cidade Alta

No local, foi constatado que a bebê de um mês havia se engasgado com leite materno e estava imóvel, já com sinais de cianose.

A guarnição composta pelos Soldados Vagner Quilar Fragoso e Tiago Gomes Mendes, imediatamente iniciou o trabalho de primeiros socorros e conseguiu reanimar a criança, fazendo com que ela regurgitasse o líquido que estava a impedindo de respirar.

Eles realizaram a Manobra de Heimlich e, posteriormente, a bebê foi levada à UPA para um atendimento mais completo. A criança está bem.