Pneu estoura e veículo sai da pista no interior de Alegrete

De acordo com informações, o motorista estava em direção a localidade do Capivari, quando na entrada da ponte no Inhanduí, estourou um pneu da S10 que saiu da pista e teria capotado.

Com o pneu dianteiro danificado, o condutor perdeu o controle nas britas da obra e foi parar fora da estrada, às margens da via.

O homem que dirigia a caminhonete foi socorrido por familiares. Um outro motorista que passava pelo local, também, os auxiliou.

O acidente foi cerca de 40 Km de Alegrete, por volta das 12h30min, de domingo(12). Um dos condutores que passou pelo local, pontuou que ouviu algumas críticas sobre os guard rails, instalados na RS 566, entretanto, acredita que foram providenciais. “Se tivesse essa segurança aos condutores, ele não teria saído da pista”- citou.