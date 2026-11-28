A Comunidade do Lageadinho será beneficiada com a perfuração de um poço artesiano que deverá atender aproximadamente oito pequenas propriedades rurais. A obra será viabilizada por meio de uma emenda impositiva de autoria do vereador Rudi Pinto, a partir de uma articulação entre o parlamentar e a Associação de Moradores da comunidade. O início dos trabalhos está previsto para a próxima semana.

A iniciativa atende a uma antiga demanda dos moradores e tem um significado especial para o vereador, que viveu sua infância e adolescência no Lageadinho, onde também estudou na Escola Ovídio Acosta.

O poço será instalado na propriedade de Luiz Rodrigues e Cristiane Oliveira, agricultores familiares certificados pela Rede Ecovida de Agroecologia por meio do sistema de certificação participativa.

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Na propriedade, o casal desenvolve a produção de alimentos ecológicos e participa da Feira Municipal, comercializando uma variedade de produtos, entre eles hortaliças, frutas e mel. A atividade contribui para o fortalecimento da agricultura familiar e para a oferta de alimentos de qualidade à população.

A disponibilidade de água representa um importante avanço para as famílias beneficiadas, especialmente para quem depende da atividade agrícola como fonte de renda e sustento. Além de contribuir para as condições de produção, o investimento busca melhorar a infraestrutura das pequenas propriedades rurais.

Segundo Rudi Pinto, garantir o acesso à água é uma medida fundamental para promover dignidade e apoiar os agricultores.

“A água é um bem universal e todos devem ter acesso a ela. Sempre que possível, estarei lutando para garantir esse direito”, afirmou o vereador.

Com a implantação do poço artesiano, a expectativa é atender uma necessidade histórica da comunidade, oferecendo melhores condições para as famílias rurais e contribuindo para o desenvolvimento da agricultura familiar no Lageadinho.