Poços artesianos já foram perfurados e projeto prevê rede de distribuição de água em assentamentos de Alegrete

Na última quinta-feira (22), a Secretária de Agricultura, realizou uma reunião de alinhamento com moradores dos assentamentos Novo Alegrete e Unidos pela Terra para tratar das próximas etapas do projeto de abastecimento de água nas comunidades rurais.

Os poços artesianos que atenderão as famílias foram perfurados com recursos do município. A próxima etapa prevê a implantação da rede de distribuição de água, que será realizada por meio de convênio com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra).

O encontro teve como objetivo alinhar informações com os beneficiários e abordar os encaminhamentos necessários para dar continuidade ao projeto. A iniciativa busca ampliar o acesso à água nas localidades, contribuindo para melhorar as condições de vida das famílias assentadas.

O abastecimento de água é uma demanda importante para as comunidades rurais, tanto para as necessidades cotidianas dos moradores quanto para o desenvolvimento das atividades no campo.

Com a futura implantação da rede de distribuição, a expectativa é de que as famílias beneficiadas tenham melhores condições de acesso à água, fortalecendo a infraestrutura e a qualidade de vida nos assentamentos.