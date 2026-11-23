Um caso de suspeita de intoxicação após o manuseio de uma planta ornamental chamou a atenção em Alegrete. Um motorista, morador do bairro Centenário, precisou de atendimento na Santa Casa de Alegrete, no domingo (15), após apresentar sintomas que, segundo relato da família, podem estar relacionados ao contato com a planta conhecida popularmente como trombeta-de-anjo.

De acordo com a esposa de Sergio Leonardo de Oliveira, ele já havia realizado a poda da planta, mas somente no domingo percebeu que estava com o rosto avermelhado e inchado, além de apresentar dilatação em uma das pupilas. O motorista também relatou dormência na região do rosto.

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Ao procurar atendimento hospitalar, ele passou por avaliação médica. Conforme o relato da esposa, o profissional que realizou o atendimento identificou um quadro de intoxicação e comentou que era a primeira vez que atendia um caso com aquelas características.

Sergio recebeu soro e medicação antialérgica, permanecendo aproximadamente seis horas em observação no hospital. Após receber alta, voltou para casa, onde permanece em repouso, aguardando que a pupila retorne completamente ao normal.

O episódio levou o casal a fazer um alerta à comunidade sobre a importância de conhecer as plantas cultivadas em jardins, pátios e residências. Muitas espécies utilizadas para ornamentação podem conter substâncias tóxicas e representar riscos à saúde, mesmo quando não são ingeridas.

Por que a trombeta-de-anjo pode causar intoxicação?

A trombeta-de-anjo, também conhecida como Brugmansia, é uma planta ornamental que contém substâncias tóxicas em diferentes partes: flores, folhas, sementes e raízes.

Entre os compostos presentes estão os alcaloides tropânicos, como atropina, escopolamina e hiosciamina. Essas substâncias atuam no sistema nervoso, bloqueando os receptores muscarínicos e podendo provocar um quadro de intoxicação anticolinérgica.

O contato com a planta pode ocasionar irritação nos olhos e dilatação das pupilas, inclusive de maneira assimétrica. Isso pode acontecer quando resíduos da planta são transferidos das mãos para a região dos olhos após o manuseio.

A ingestão representa um risco ainda maior. Entre os possíveis sintomas estão boca seca, sede intensa, febre, aceleração dos batimentos cardíacos, tontura, fraqueza muscular, alucinações, desorientação e alterações neurológicas. Em situações graves, a intoxicação pode evoluir para convulsões, coma e até causar a morte.

Cuidados e prevenção

A recomendação é evitar manipular a trombeta-de-anjo sem proteção adequada, especialmente durante podas e trabalhos de jardinagem. Também é importante não levar as mãos aos olhos, nariz ou boca após tocar nas folhas e flores da planta.

Outro cuidado fundamental é nunca utilizar partes da espécie para preparar chás, infusões ou qualquer tipo de medicamento caseiro. Crianças e animais domésticos também devem ser mantidos afastados.

Em caso de suspeita de intoxicação, seja por contato acidental ou ingestão, a orientação é procurar atendimento médico de emergência imediatamente ou entrar em contato com um centro de informação e assistência toxicológica. Não se deve esperar o aparecimento ou o agravamento dos sintomas para buscar ajuda.

O caso registrado em Alegrete reforça a importância de conhecer as espécies cultivadas dentro de casa e nos jardins. O que muitas vezes é visto apenas como uma bela planta ornamental pode esconder substâncias perigosas.

A orientação do casal é que a população procure informações sobre cada planta antes de cultivá-la ou realizar podas. Conhecer os riscos e adotar medidas de prevenção pode evitar acidentes e proteger a saúde de toda a família.