Podcast dos Protagonistas aborda participação dos Lanceiros Negros na Revolução Farroupilha

O segundo episódio do Podcast dos Protagonistas, projeto desenvolvido por estudantes e professores da Escola Estadual de Ensino Médio Dr. Romário Araújo de Oliveira – CIEP, foi gravado nesta quarta-feira (26), no estúdio da TV Alegrete. Nesta edição, o programa colocou em debate a participação da população negra na história do Rio Grande do Sul, a partir do tema “Os Lanceiros Negros e a Revolução Farroupilha”.

A proposta foi promover uma reflexão sobre a presença dos negros em um dos episódios mais conhecidos da história gaúcha e ampliar o reconhecimento de seus protagonistas.

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Para aprofundar o tema, participaram do episódio o historiador Diego Braga e a professora Luciane Palau. A entrevista foi conduzida pelos estudantes Heitor Rodrigues, da turma 111, e Clara Montardo Lima, da turma 61.

Durante a conversa, os convidados abordaram aspectos históricos relacionados aos Lanceiros Negros, sua participação na Revolução Farroupilha e a importância de ampliar o olhar sobre a história do Rio Grande do Sul, valorizando personagens e acontecimentos que muitas vezes recebem pouco destaque nas narrativas tradicionais.

O episódio será exibido pela TV Alegrete durante a Semana Farroupilha, período em que as celebrações relacionadas à cultura e à história do Estado ganham destaque. A proposta é também utilizar esse momento para estimular o conhecimento, a reflexão e a valorização da diversidade que constitui a história gaúcha.

Estudantes no centro da produção

Mais do que uma atividade de entrevista, o Podcast dos Protagonistas busca colocar os estudantes no centro do processo de aprendizagem. O projeto proporciona aos alunos experiências que envolvem pesquisa, elaboração de perguntas, entrevista, comunicação e produção de conteúdo.

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A iniciativa é coordenada pelos professores Paulo Amaral, Catiusia Carvalho e Luciane Palau, com a parceria da TV Alegrete.

A gravação do segundo episódio amplia a proposta do projeto de aproximar educação, comunicação e história, utilizando o formato de podcast como ferramenta para estimular a participação dos estudantes e aprofundar o conhecimento sobre temas relevantes para a formação histórica e cultural.