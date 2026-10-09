Podcast dos Protagonistas promove encontro sobre literatura, leitura e cultura em Alegrete

Edição especial reuniu os escritores Paulo Amaral e Virgínia do Rosário em uma conversa sobre literatura alegretense e protagonismo estudantil

Na manhã da última quarta-feira, 7 de outubro, o projeto Podcast dos Protagonistas, da Escola Estadual de Ensino Médio Dr. Romário Araújo de Oliveira – CIEP Alegrete, realizou uma edição especial dedicada à literatura e à cultura local. Com o tema “Vozes da Literatura Alegretense”, o encontro promoveu um bate-papo com os escritores Paulo Amaral e Virgínia do Rosário, homenageados da Feira do Livro de Alegrete.

A conversa foi marcada pela troca de experiências, reflexões e histórias relacionadas à literatura, à leitura e à produção cultural do município. Em um ambiente leve e descontraído, os convidados compartilharam aspectos de suas trajetórias, suas relações com os livros e com a escrita, além de refletirem sobre a importância da formação de leitores e o papel da literatura na construção da memória e da identidade cultural de uma comunidade.

A entrevista foi conduzida pela professora Catiusia Carvalho e pelos estudantes Lauane Lee de Souza Martins e Juam Ramon Lima Hernandez, da turma 71. A participação dos alunos proporcionou um importante momento de protagonismo estudantil, colocando os jovens não apenas como entrevistadores, mas como participantes ativos de uma conversa sobre o universo literário.

A iniciativa também contribuiu para aproximar a escola dos escritores e da comunidade, criando um espaço de diálogo entre diferentes gerações e experiências em torno da literatura alegretense.

A edição especial do podcast foi transmitida ao vivo pelo canal do CIEP no YouTube e contou com o apoio da TV Alegrete, ampliando o alcance da atividade e permitindo que o público acompanhasse a conversa mesmo fora do ambiente escolar.

Escola como espaço de cultura e expressão

O Podcast dos Protagonistas integra as ações desenvolvidas pelo CIEP Alegrete com o objetivo de ampliar os espaços de expressão dos estudantes, estimular a comunicação e promover encontros com diferentes vozes da cultura local.

Por meio do projeto, os alunos têm a oportunidade de desenvolver habilidades de comunicação, pesquisa, entrevista e produção de conteúdo, ao mesmo tempo em que entram em contato com personalidades e iniciativas que fazem parte da história e da cultura do município.

A proposta reforça o papel da escola como espaço de formação, diálogo e valorização da cultura local, aproximando os estudantes de escritores, artistas e demais protagonistas da comunidade.

O projeto Podcast dos Protagonistas é coordenado pelos professores Paulo Amaral, Catiusia Carvalho e Luciane Palau e segue como uma iniciativa voltada à valorização da voz dos estudantes e à construção de novos espaços de diálogo dentro e fora da escola.

Fotos: Podcast dos Protagonistas