Aos 23 anos, jovem retorna ao palco de um dos principais festivais da música nativista do Rio Grande do Sul com a composição “Invisíveis”, parceria com Matheus Bauer e música de Maria Alice.

A cultura nativista de Alegrete estará representada na 48ª edição da Califórnia da Canção Nativa do Rio Grande do Sul. O poeta alegretense Antônio de Freitas Caminha está entre os classificados para o festival de 2026, sendo o único representante de Alegrete na relação das músicas selecionadas na categoria Adulto.

A composição escolhida é “Invisíveis”, de número 2701, que apresenta ritmo de mazurca, com letra de Antônio de Freitas Caminha e Matheus Bauer e música de Maria Alice. A obra integra a lista oficial das composições classificadas para esta edição do tradicional festival nativista, levando o nome de Alegrete ao cenário da música regional gaúcha.

Aos 23 anos, Antônio já possui uma trajetória de participação no evento. O jovem esteve presente na edição anterior da Califórnia e agora retorna ao festival, novamente levando sua produção artística e poética para um dos espaços mais importantes de valorização da cultura e da música nativista do Estado.

A classificação representa um momento significativo para o poeta, que, por meio da parceria com Matheus Bauer e da composição musical de Maria Alice, chega a mais uma edição do festival com uma obra que reúne diferentes talentos da produção cultural gaúcha.

Alegrete na Califórnia da Canção Nativa

A presença de Antônio de Freitas Caminha na lista de classificados reforça a participação de artistas alegretenses nos grandes festivais nativistas do Rio Grande do Sul.

Reconhecida pela valorização da poesia, da música regional e das tradições gaúchas, a Califórnia da Canção Nativa é um dos eventos mais tradicionais do calendário cultural do Estado, reunindo compositores, intérpretes e músicos de diferentes municípios.

Com a classificação de “Invisíveis”, Alegrete terá novamente seu nome representado no palco do festival, desta vez por meio da produção artística de um jovem poeta que segue construindo seu caminho na cultura regional.

Aos 23 anos, Antônio de Freitas Caminha retorna à Califórnia com novas experiências e a oportunidade de apresentar seu trabalho ao público, mantendo viva a presença da poesia alegretense nos festivais da música nativista gaúcha.