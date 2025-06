Polícia Civil atende denúncia de assédio sexual em via pública, no centro

A Polícia Civil de Alegrete atendeu a uma ocorrência de assédio sexual registrada na tarde de segunda-feira (10), após denúncia recebida pelo Setor de Investigações da Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA). A informação relatava que um homem, vestindo casaco verde, calça bege e chinelos, havia tentado agarrar uma adolescente que usava roupas rosas, além de expor seu órgão genital.

Segundo relato recebido pelos policiais, o fato ocorreu em via pública, nas imediações do Mercado Peruzzo, esquina das ruas Joaquim Nabuco com Presidente Dutra. A adolescente teria conseguido fugir correndo em direção à Avenida Alexandre Lisboa. O informante, que presenciou a cena, passou a seguir o suspeito, que teria entrado no mercado.

Policiais civis deslocaram-se até o local e, com base nas informações recebidas, localizaram o homem apontado como autor do fato. Ele foi abordado e conduzido à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA), onde foi identificado como uma pessoa já conhecida pelas autoridades por ocorrências semelhantes.

Durante o registro da ocorrência, foi mencionada outra Comunicação de Ocorrência, datada de 7 de junho de 2025, às 17h41min, que trata de fato semelhante, ocorrido nas proximidades. Na ocasião, o homem também teria relatado ser o autor, afirmando ainda ser portador de esquizofrenia e estar em tratamento no CAPS. Ele não foi preso em flagrante pois não houve a identificação da vítima.