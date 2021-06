Polícia Civil, Bombeiros e Secretaria de Meio Ambiente recebem bens oriundos de TAC firmado no MP

Compartilhe















Na tarde de terça-feira (8), no auditório das Promotorias de Justiça do Alegrete, a Promotora, Luiza Trindade Losekann, responsável pela Promotoria Especializada, realizou a entrega de equipamentos à 1ª Delegacia da Polícia Civil e à Secretaria Municipal de Meio Ambiente adquiridos a partir de Termo de Ajustamento de Conduta firmado por uma empresa alegretense com o Ministério Público.



Foram doados à 1ª DP de Alegrete duas mini filmadoras de alta definição, duas câmeras GoPro e dois rastreadores veiculares, que servirão para auxiliar as equipes que atuam na investigação de crimes cometidos no Município.

À Secretaria Municipal do Meio Ambiente foi doado um sonômetro digital e seus respectivos acessórios para fim de auxiliar o setor de fiscalização do órgão.

Além disso, a empresa investigada realizou a doação de R$9.000,00 (nove mil reais) ao Grupo de Apoio ao Corpo de Bombeiros Militar do Alegrete, entidade que vem sendo beneficiada com valores oriundos de compromissos de ajustamento de conduta firmados pelo Ministério Público para fins de alcançar o valor necessário à aquisição de um desencarcerador veicular, a ser utilizado no atendimento de acidentes de trânsitos com vítimas presas às ferragens.



A Promotora de Justiça manifestou a satisfação em ter contado com a sensibilidade da empresa sediada no município, a qual, através do acordo, deu fim à investigação que tramitava desde o ano de 2009, beneficiando, ainda, três instituições que atuam em prol da comunidade alegretense.

Estiveram presente na solenidade o Delegado de Polícia Maurício Arruda Coronel, titular da 1ª Delegacia de Polícia do Alegrete, acompanhado do Comissário Ceolin e da Inspetora Simone, a Secretária Municipal de Meio Ambiente do Alegrete, Gabriella Trindade Segabinazzi, acompanhada dos fiscais ambientais, Silvia Cristiane Mafaldo e João Araújo Filho, além do 2º SGT Lagemann, representando o Comandante do Corpo de Bombeiros do Alegrete.

Júlio Cesar Santos Fotos e Fonte: Ministério Público de Alegrete