Após denúncia de que animais bovinos estariam sem acesso a água, os policiais realizaram diligências para identificação do responsável e, junto com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, o acompanharam até a propriedade rural. No local, foi encontrado um boi morto e 13 animais bovinos magros e confinados em cercado sem acesso a água para dessedentação, pois as fontes naturais e artificiais estavam secas.

Polícia Civil constata situação de maus-tratos a animais

Foi verificado que o pequeno bebedouro artificial dos animais era abastecido mediante acionamento manual, contudo, o responsável admitiu que há quatro dias ninguém visitava o local, período em que os reservatórios secaram e os animais ficaram sem água. Entretanto, testemunha ouvida declarou que a propriedade rural não era visitada há 10 dias. Sob a supervisão dos policiais, os bebedouros foram imediatamente reabastecidos para a dessedentação do gado.

O responsável, homem de 20 anos de idade, foi autuado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente por infração administrativa e também será investigado pelo crime ambiental de maus-tratos a animais, punido com pena de 3 meses a 1 ano de detenção.

