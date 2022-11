Polícia Civil cumpre mandado de busca e apreensão em casa na Zona Leste

A Polícia Civil, na tarde de ontem (09), por meio dos policiais civis da Delegacia de Polícia Civil de Alegrete e com o apoio dos policiais da DECRAB Alegrete, sob a coordenação da delegada Fernanda Mendonça, recuperou um forno micro-ondas que havia sido furtado da casa da vítima semanas atrás no bairro Ibirapuitã, em Alegrete.

Em cumprimento a mandado de busca e apreensão, os policiais foram ao endereço, no mesmo bairro do local do furto, em uma casa que, segundo denúncia, o objeto estaria após ter sido receptado por uma suspeita. No local, o micro-ondas foi encontrado dentro da residência, assim como outros objetos suspeitos, sem origem comprovada, todos tendo sido apreendidos.

Um dos moradores do local foi encaminhado à Delegacia de Polícia pra prestar esclarecimentos e as investigações continuam.