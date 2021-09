Polícia Civil de Alegrete recebe dois novos delegados

Share on Email

Na tarde de quarta-feira (15), o Delegado Regional da 4ª DPI, Valeriano Garcia Neto, apresentou dois novos delegados para o município de Alegrete.

Delegado Regional fez a apresentação dos novos policiais

Delegado Erickson e Delegada Fernanda vão atuar em Alegrete

A apresentação foi realizada na sede da DPI, em uma coletiva para a imprensa.

A coletiva foi realizada na sede da DPRI

A delegada Fernanda Graebin Medonça, natural de Cachoeira do Sul, atuava com servidora do Ministério Público de Santa Maria, assume a 1ª DP, substituindo o delegado Maurício Arruda que foi transferido para região metropolitana.

A cachoeirense assume a 1ª DP.

Já a DPPA (Plantão), assume Erickson Gonçalves de Freitas, o curitibano atuava como advogado nas áreas administrativa e ambiental e vai suprir uma carência de um delegado plantonista que resida na cidade. Ambos policiais vão residir aqui e com isso a cidade de Alegrete contará com três delegados na cidade.

Delegado Erickson assume o plantão em Alegrete

Para o Delegado regional, o preenchimento dessas vagas se dá pelo trabalho eficiente que a polícia vem fazendo e a demanda do município requer. Destacou o esforço da Secretaria de Segurança que designou dois profissionais a recém formado para atuarem no município.

A delegada titular da 1ª DP ressaltou que o trabalho seguirá sendo feito com o máximo de esforço possível. Fernanda é filha de um alegretense e disse que já se sente em casa e prometeu muito empenho e trabalho.

Delegada prometeu empenho e seguir o excelente trabalho realizado na DP em Alegrete

Já o delegado Erickson Gonçalves, nutre uma expectativa de um trabalho excelente. Elogiou a estrutura da polícia, vai zelar pela proteção da comunidade e aproximar mais a polícia das pessoas. Gonçalves rodou pela cidade e já se diz encantado pela 3ª Capital Farroupilha.

Delegado quer aproximação da polícia com a comunidade

A 4ª DPRi, ainda apresentou mais quatro novos delegados que assumem em Uruguaiana. A 2ª DP, terá novo titular, Orlando Freitas. Já a DRACO, recebe o delegado Nilson Carvalho. A DPPA de Uruguaiana será coordenada pela delegada paranaense Thayara Correa Ferreira e na Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente assume a delegada Liz Grachten.

Outros quatro delegados irão assumir em Uruguaiana

Confira no vídeo a apresentação dos dois novos delegados de polícia de Alegrete: