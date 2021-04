Polícia Civil entrega 125 revólveres para Guarda Municipal de Uruguaiana

Cento e vinte e cinco revólveres que pertenciam à Polícia Civil do Rio Grande do Sul foram entregues nesta segunda-feira (26) à prefeitura de Uruguaiana . Os armamentos, que deixaram de ser utilizados pelos policiais civis, agora vão reforçar os trabalhos da Guarda Municipal na Fronteira Oeste . A assinatura do termo de doação foi realizada durante a manhã, no Palácio da Polícia , em Porto Alegre.

Foram doados 125 revólveres, calibre .38, da marca Taurus. Até o momento, segundo o secretário de Segurança de Uruguaiana, José Clemente da Silva Correa, a Guarda contava com 24 revólveres e quatro carabinas calibre .40 – as últimas foram doadas em dezembro de 2019, por meio de recursos do Judiciário e do Ministério Público.

— Uruguaiana é a maior cidade da Fronteira Oeste, com particularidades que são enfrentadas pelos 126 agentes da Guarda. Temos, por exemplo, uma Unidade de Polícia Pacificadora Municipal, próxima de um dos maiores bairros, que reúne 30 mil pessoas — afirmou o secretário.

Atualmente, o efetivo precisava revezar as armas de acordo com a escala de trabalho, mas com a doação será possível que cada agente tenha um revólver disponível. Segundo o secretário, a Guarda, implantada em 2004, também atua constantemente em rondas ostensivas, em parceria com os órgãos policiais, como a Brigada Militar.

— Importante salientar que nosso pessoal, além da habilitação do uso de arma anual, tem permanentemente, especialmente com esses agentes da ronda ostensiva, preparo para o uso de arma de fogo, e demais questões que envolvem policiamento externo. Isso com a colaboração dos outros órgãos de segurança, que auxiliam nessa qualificação — garantiu.

Um dos objetivos do município atualmente é ampliar a atuação comunitária. No momento, há uma unidade, localizada no acesso ao Conjunto Habitacional João Paulo II. Agentes da Ronda Ostensiva Municipal Urbana permanecem no local 24 horas por dia.

— Estamos numa descentralização de policiamento, levando para o policiamento comunitário, por meio das UPPMs. Há um grupo que mantém permanente relação com a comunidade, para entender os conflitos. Nosso objetivo é ampliar para outros bairros — disse o secretário de segurança.

Nesta etapa, foram entregues 125 revólveres, mas como a Guarda Municipal conta com 126 agentes, a intenção é fazer a doação de mais uma arma na sequência. No ato de assinatura do termo de doação, a chefe da Polícia Civil, delegada Nadine Anflor, destacou a integração entre as forças da segurança.