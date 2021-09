Polícia Civil localiza motorista que atropelou mulher na Praça General Osório

O fato teve grande repercussão devido a vítima ter sido lançada ao ar com a batida e o motorista não ter prestado socorro. O trabalho foi realizado pela Polícia Civil, através dos Policiais do Setor de Investigação e da Operação Hórus, sob a coordenação da Delegada de Polícia Fernanda Mendonça.

Segundo informações dos policiais civis, o veículo foi localizado ontem(29), no bairro Cohab Ibirapuitã, onde reside o condutor que atropelou a vítima. O motorista, de 22 anos, disse que já havia procurado o advogado para se apresentar. Ele tem habilitação e falou que após o acidente ficou com medo e fugiu. O carro está com o para-brisa quebrado.

Nesta manhã, ele foi ouvido na Delegacia de Polícia, pelo Setor de Investigação. Durante o depoimento, também, teria destacado que quando percebeu a pedestre já estava muito em cima. Os policiais disseram que, tanto, a vítima quanto o condutor ressaltam que o sinal estava verde para eles.

A mulher de 54 anos que trabalha como cozinheira, sofreu duas fraturas na perna esquerda, conforme informou o esposo à reportagem.

A Polícia Civil agradece a comunidade alegretense que através de denúncias, colaborou com a identificação do veículo e do motorista. Telefones da Polícia Civil para denúncias – (55)34270318 e (55) 984511689.

Relembre o acidente:

Segundo informações da Brigada Militar, uma guarnição foi acionada para atender um atropelamento. Os policiais falaram com a vítima, na manhã de domingo(26). Ela disse que estava atravessando a via no cruzamento da Praça General Osório com Assis Brasil – sinaleira, quando foi atropelada.

O motorista que seguia sentido centro/bairro, na Assis Brasil, atropelou a pedestre que estava a caminho do trabalho e fugiu. O veículo foi identificado como Corsa Sedan branco. A vítima trabalha como cozinheira.