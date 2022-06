Polícia Civil prende autor de tentativa de latrocínio em Alegrete

A Polícia Civil, nesta tarde, por meio dos policiais civis da Delegacia de Polícia de Alegrete, coordenados pela delegada Fernanda Mendonça, efetuou o cumprimento de mandado de prisão preventiva do autor de crime de latrocínio tentado cometido em fevereiro deste ano.

Em 21 de fevereiro, o autor do crime, de 47 anos, após subtrair valor em dinheiro da vítima, ao ser por ela confrontado, sacou uma faca e desferiu contra vários golpes.

A vítima foi rapidamente socorrida e sobreviveu, tendo o suspeito fugido do local. O inquérito foi concluído pela Polícia Civil e remetido ao poder Judiciário, com indiciamento pelo latrocínio juntamente com pedido pela prisão preventiva do autor, o qual foi deferido.

No dia de hoje, o homem foi encontrado e encaminhado à DPPA para o registro. Após, ficará à disposição da justiça no presídio da cidade.