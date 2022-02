Polícia Civil prende casal com grande quantidade de drogas em Alegrete

Share on Email

A Polícia Civil de Alegrete, prendeu, na manhã de hoje(19), duas pessoas por tráfico de drogas e apreendeu uma grande quantidade de entorpecentes.

De acordo com informações da polícia Civil, em cumprimento de um mandado de busca e apreensão, a ação, coordenada pelo Delegado Erickson Gonçalves de Freitas, com o apoio da Decrab Alegrete, efetuou a prisão em flagrante de um casal.

Na residência, também, foi apreendida a quantidade de um tijolo de cocaína, pesando 1,032kg e 13 tijolos de maconha, pesando 12,843kg, aparelho celular, documentos e uma moto Honda Biz que pode ter sido adquirida com dinheiro do tráfico. Por esse motivo, o veículo foi recolhido ao depósito do Detran.



Após as diligências legais, os presos serão encaminhados ao sistema penitenciário e ficarão à disposição da justiça.