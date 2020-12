Polícia Civil prende dois homens, com drogas, em Alegrete

Dois ex-presidiários são presos pela Polícia Civil de Alegrete, nesta manhã(4).

A Polícia Civil, através dos Policiais do Setor de Investigações da 1ª Delegacia de Polícia de Alegrete, com apoio dos Policiais da Operação Hórus, DP/Alegrete, DPR de Alegrete, sob a coordenação do Delegado Maurício Arruda, cumpriram dois Mandados de Busca e Apreensão,no bairro Vila Piola. Os mandados eram referentes aos delitos de receptação e tráfico ilícito de drogas.

Nas residências, os policiais apreenderam crack, maconha, celulares, um tablet, câmera de monitoramento e dinheiro, sendo presos dois homens, com idades de 27 anos e 22 anos, ambos, ex-presidiários, com antecedentes pelos delitos de tráfico ilícito de drogas, roubo majorado, posse de entorpecentes, homicídio doloso, ameaça e disparo de arma de fogo.

