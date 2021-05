Homem é preso com mais de 50kg de carne impropria para consumo em Alegrete

Compartilhe















Um homem de 47 anos foi preso pela Polícia Civil, em Alegrete, com mais de 50Kg de carne imprópria para consumo humano. Ele estava realizando a venda dos produtos.

A prisão aconteceu no bairro Nova Brasília, na tarde desta quarta-feira(26).

De acordo com informações, a ação foi da Polícia Civil, através dos Policiais do Setor de Investigações da 1ª Delegacia de Polícia de Alegrete, sob a coordenação do Delegado de Polícia Maurício Arruda.

Com o acusado foram apreendidos, 34kg de carne de capivara, 11kg de carne de ovelha e 2kg carne bovina, 2kg de carne suína, 4kg de carne de frango e 1kg de iscas de peixe.

A carne apreendida foi encaminhada à Vigilância Sanitária Municipal para o devido descarte.