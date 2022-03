Polícia Civil prende homem por receptação qualificada em Alegrete

Share on Email

A prisão foi na manhã desta segunda feira (21).

Segundo informações, a ação foi realizada pela Polícia Civil, por meio dos agentes da Delegacia Especializada na Repressão aos Crimes Rurais e Abigeato de Alegrete – DECRAB-ALEGRETE, coordenada pelo delegado Erickson Gonçalves de Freitas.

Os policiais prenderam em flagrante um indivíduo pela prática de receptação qualificada.

Após a investigação revelar que o preso recebia diversos maquinários oriundos de furtos praticados em pequenas propriedades rurais, em cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão restaram localizados na residência do conduzido itens vinculados a ocorrências policiais de furtos diversos na cidade. Estes itens, foram reconhecidos e restituídos aos seus legítimos proprietários.

A investigação possui vínculo com o indivíduo que foi preso em flagrante sexta-feira (18/03) furtando estabelecimento comercial na cidade.

Ainda, restou localizada no endereço do autor do crime pequena porção de maconha e crack, bem como celulares foram apreendidos.

Após cumpridas as exigências legais, o preso foi encaminhado ao Presídio Estadual do Alegrete, onde ficará à disposição da justiça.